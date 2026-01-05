Почина сестра на Анне Франк и оцеляла от лагера "Аушвиц"
Семейството изрази "голяма скръб“ от загубата на тази "забележителна жена, оцеляла от "Аушвиц“, всеотдайна учителка по Шоа (Холокоста), неуморима в работата си за съЕва Шлосхраняване на паметта, разбирането и мира“.
Британският монарх Чарлз III и съпругата му Камила изразиха "дълбоката си скръб“ за загубата. "Имахме привилегията и гордостта да я познаваме и я уважавахме дълбоко“, пише двойката в социалоната мрежа X.
