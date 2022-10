Почина велик изпълнител

© Замлъкна песента на рокендрол пионера Джери Лий Люис, съобщи Ройтерс.



Последният оцелял от поколението новаторски изпълнители, сред които бяха Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард, Люис е починал на 87 години в дома си в Мемфис, Тенеси. Информацията съобщи в комюнике представителят му Зак Фарнъм.



Този неукротим талант бе в основата на албумите "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On". Кариерата му бе съпътствена от лични скандали.



От всички рок бунтари, появили се през 50-те години на миналия век, малцина са уловили привлекателността на новия жанр така незабравимо, както роденият в Луизиана пианист, който наричаше себе си "Убиеца".



"Той беше изпълнител, който караше феновете да крещят, а клавишите да се подчиняват, а на живо беше личност, изтъкана от огън“, пише изданието.



"Имаше рокаджии. Имаше Елвис. Но не е имало чист рокендрол, преди Джери Лий Люис да нахълта с гръм и трясък", отбелязва почитател на Люис.



В личен план той е съпътстван от скандал към скандал. За кратко, през 1958 г., той е претендент да замени Пресли като основен рок хитмейкър, след като Елвис е призован в армията.



Но по време на турнето на Люис в Англия пресата научава три опасни неща: Той е бил женен за 13-годишната (може би дори 12-годишната) Майра Гейл Браун, тя е негова братовчедка. В същото време все още е бил женен за предишната си съпруга. Турнето му е отменено, включен е в черния списък на радиото, а приходите му за една нощ спадат почти до нула.



"Вероятно щях да пренаредя живота си по малко по-различен начин, но никога не съм крил нищо от хората", казва Люис пред "Уолстрийт Джърнал“ през 2014 г.



През следващите десетилетия Люис се бори със злоупотреба с наркотици и алкохол, съдебни спорове и физически заболявания. Два от многото му бракове завършват с ранна смърт на съпругата му. Самата Браун се развежда с него в началото на 70-те години на ХХ в. и по-късно твърди, че е била подложена на физическа и психическа жестокост, която едва не я довела до самоубийство.



"Ако все още бях омъжена за Джери, вероятно вече щях да съм мъртва", казва тя пред списание "Пипъл“ през 1989 г.



През 60-те години на ХХ век Люис се преоткрива като кънтри изпълнител и музикалната индустрия в крайна сметка му прощава, дълго след като той спира да има хитове. Той печели три награди "Грами" и записва с някои от най-големите звезди в музикалната индустрия. През 2006 г. Люис излиза с албума "Last Man Standing", в който участват Мик Джагър, Брус Спрингстийн, Би Би Кинг и Джордж Джоунс. През 2010 г. Люис привлича Джагър, Кийт Ричардс, Шерил Кроу, Тим Макгроу и други за албума "Mean Old Man".



Албумът му от 1964 г. "Live at the Star Club, Hamburg" се смята за един от най-великите концертни записи.



Изпълнението през 1973 г. се оказва по-проблемно: Люис пее за Grand Ole Opry.



Люис се жени седем пъти. Четвъртата му съпруга, Джарън Елизабет Гън Пейт, се удавя в басейн през 1982 г., докато подава иск за развод.



Петата му съпруга, Шон Стивънс, 23 години по-млада от него, умира през 1983 г. от очевидна свръхдоза наркотици.



В рамките на една година Люис се жени за Кери Маккарвър, тогава на 21 години. Тя подава молба за развод през 1986 г., като го обвинява във физическо насилие и изневяра. Той завежда насрещен иск, но в крайна сметка и двете молби са отхвърлени.



Окончателно се развеждат през 2005 г. след няколкогодишна раздяла. Двойката има едно дете, Джери Лий III. Друг син от предишен брак, Стив Алън Луис, на 3 години, се удавя в плувен басейн през 1962 г., а синът Джери Лий младши загива в пътнотранспортно произшествие на 19 години през 1973 г. Люис има и две дъщери, Фийби и Лори Лий, и настояща съпруга Джудит.



Финансите му също са хаотични. Люис е печелил милиони, но дължи стотици хиляди долари данъци. Син на някогашния контрабандист Елмо Люис и братовчед на телевизионния проповедник Джими Суагарт и кънтри звездата Мики Гили, Люис е роден във Феридей, Луизиана. Като момче той първо се научава да свири на китара, но намира този инструмент за твърде ограничен и копнее за инструмент, който могат да си позволят само богатите хора в града му - пиано. Животът му се променя, когато един ден баща му пристига с камиона си и му подарява комплект клавирни инструменти от тъмно дърво.



"Очите ми почти изскочиха", спомня си Люис в "Джери Лий Люис: Неговата собствена история", написана от Рик Браг и публикувана през 2014 г.