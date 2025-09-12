Почина велик щангист

© Заслужил майстор на спорта на Русия, олимпийски шампион от Игрите през 1996 г. в Атланта по вдигане на тежести Андрей Чемеркин е починал на 54-годишна възраст в петък, съобщава пресслужбата на Руската федерация по вдигане на тежести.



Причината за смъртта на Чемеркин не се уточнява.



"Невъзвратима загуба за целия свят на вдигането на тежести. Днес си отиде от този свят Андрей Иванович Чемеркин. Човек-легенда, човек-епоха. Руската федерация по вдигане на тежести изразява искрени съболезнования на роднините и близките на Андрей Иванович. Скърбим заедно с вас," се казва в съобщението.



Чемеркин спечели златото в свръхтежка категория на Олимпиадата през 1996 г. и стана бронзов медалист на Игрите през 2000 г. в Сидни.



Той е също така е четирикратен световен шампион и двукратен европейски шампион. В хода на кариерата си Чемеркин постави няколко и световни рекорда.