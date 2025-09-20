ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина звезда от "Анатомията на Грей"
"Страстта на Брад както към изкуствата, така и към хората зад тях беше несравнима. Той изживяваше мисията си да поддържа творчеството живо и наследството му ще продължи чрез Dream Loud Official. Семейството му моли за вашите молитви и ви благодари за поверителността им в този момент“, каза говорителят на Йънг, Пол Кристенсен, в изявление пред EW.
След като гледал филм късно в неделя вечерта, Йънг шофирал сам, когато колата му била ударена от друга кола, движеща се в грешна посока по магистрала, потвърди Кристенсен. Йънг починал на място, докато другият шофьор бил хоспитализиран и оцелял.
Брад Еверет Йънг си отиде на 46-годишна възраст.
