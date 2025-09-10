ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почиващите в Гърция не сядат в ресторант, ядат от супермаркета
Представители на сектора на общественото хранене изчисляват, че потреблението е спаднало средно с 20% в сравнение с миналата година, като в някои региони спадът е по-рязък. Нарастващите оперативни разходи допълнително оказват натиск върху бизнеса, който вече е изправен пред намален брой посетители и по-малки поръчки както от чуждестранни, така и от местни клиенти.
За разлика от това, супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит, тъй като посетителите се обръщат към готови ястия и хранителни стоки като по-евтини алтернативи на храненето навън.
Според данни на NielsenIQ, продажбите в супермаркетите в цялата страна са се увеличили със 7,8% по стойност до 10,44 милиарда евро през годината до 24 август. Продажбите на храни и напитки са се увеличили със 7,5%, докато пресните продукти и артикулите, продавани на тегло, са се повишили с 11,5%. Регионалният растеж е бил най-силен в островна Гърция, с ръст от 11,3%, като Крит е с 9,7%.
