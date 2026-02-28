Хосеин Керманпур, говорител на министерството на здравеопазването на Иран, съобщава вче 60 деца са загинали след израелските удари по начално девическо училище иранския град Минаб.Той добавя, че още 80 са ранени, а под развалините има неизвестен брой деца.Иранският външен министър Абас Арагчи добави в съобщение, че "тези престъпления срещу иранския народ няма да останат без отговор“.