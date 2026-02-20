Sky News.
Полицаите претърсиха имението Уиндзор и имота Ууд Фарм в частното имение Сандрингъм на краля в Норфолк, където живееше Андрю, който е бил търговски пратеник между 2001 и 2011 г.
Полицията на Темз Вали заяви, че детективите ще продължат претърсването на бившия му дом Роял Лодж в имението Уиндзор.
Полицията добави, че претърсването на имота в Норфолк – дома на Андрю в имението Сандрингъм – вече е приключило.
Андрю напусна полицейското управление в Айлшам, Норфолк, едва около 19:00 часа местно време снощи (19 февруари). Той бе сниман с бледо лице и изглежда се опитва да се скрие от камерите.
Полицията продължава претърсванията в резиденциите на принц Андрю
©
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Принц Андрю е освободен от ареста
22:39 / 19.02.2026
Андрю има право на пенсия от 7000 лири
19:54 / 19.02.2026
Проверяват дали има заровени тела до имението на Епстийн в Ню Мек...
15:54 / 19.02.2026
Чарлз III коментира ареста на брат си Андрю
15:40 / 19.02.2026
Започна разследване срещу "Шейн"
12:19 / 19.02.2026
Земетресение близо до България
10:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.