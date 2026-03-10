Politico. Срещата е по инициатива на Германия, Белгия и Италия и ще се проведе в онлайн формат.
Според запознати дипломати "двуцифрен брой“ европейски лидери ще се включат в обсъжданията.Срещата трябва да очертае и темите, които ще бъдат водещи на следващия Европейски съвет на 19 март. Една от тях е намаляването на бюрокрацията, което е отдавна приоритет за правителствата в ЕС, но резкия скок в цените на горивата накара много от държавните ръководители да потърсят спешни мерки за решаването на енергийната криза.
До момента финансовите министри от Г-7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, САЩ и Великобритания обсъдиха вариант да бъдат освободени известни количества петрол от стратегическите резерви на формацията.
Така те ще опитат да предотвратят евентуален инфлационен шок от скока на цените на петрола.
текст: Милен Кандарашев
Politico: Европейски лидери на спешна среща заради цените на горивата
