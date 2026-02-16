Politico, няма единодушно мнение за това как отношенията могат да се развиват по-нататък, като се имат предвид редовните удари, които администрацията на Доналд Тръмп с удоволствие нанася на системата.
"Един европейски генерален директор заяви, че ще е необходимо "цяло поколение“, за да се възстанови доверието, загубено през последната година“, се подчертава в статията.
Такива настроения не промениха явното усилие на високопоставени американски служители да смекчат последните атаки и да уверят в запазването на американското присъствие в НАТО.
"Съединените щати и Европа – ние трябва да бъдем заедно“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
В същото време той формулира призива си с изрази, основани на общи (често икономически) интереси, а не на общи ценности на демокрацията и върховенството на закона, които са в основата на НАТО.
Отговорът на европейските лидери беше учтив – тъй като никой не иска да прекъсва останалите връзки със Съединените щати, чиито войски, ядрено оръжие и военен потенциал, както и преди, осигуряват на континента най-важната защита от Русия, отбелязва изданието:
"В кулоарите на събитието обаче няколко официални лица сравниха настоящото състояние на нещата с брутални отношения, в които нападателят обвинява жертвата, колебаейки се между насилие и утешителни думи“.
Франция, Германия и Швеция започват предварителни преговори за това как френският ядрен арсенал може да допринесе за сигурността на континента – това се дължи на опасения относно надеждността на американския ядрен чадър.
Други лидери мислят по същия начин. Президентът на Полша Карол Навроцки заяви в неделя, че разработването на ядрено оръжие от Варшава е "пътят, по който трябва да вървим“, за да отблъснем "агресивната, имперска Руска федерация“.
Въпреки че през последната година Тръмп отправи множество предизвикателства към старите отношения в областта на сигурността, най-дълбоката разрив беше предизвикана от многократните призиви на американския президент за анексиране на Гренландия, територия на Дания.
Politico: Видя се, че отношенията между Европа и САЩ са на ръба на разрива
