Политологът за руските дронове над Полша: Проверка на рефлексите на Алианса
Автор: ИА Фокус 09:09
©
Полският премиер Доналд Туск заяви в извънредно изявление в сряда, че "никога след Втората световна война Европа не е била толкова близо до война“, след като руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша – страна членка на НАТО. Напрежението между Алианса и Москва ескалира рязко, а Варшава обвини Русия в "нарушение на суверенитета ѝ“.

По информация на полските военни най-малко 19 дрона са навлезли от Беларус в полското въздушно пространство през нощта срещу сряда. Част от тях са били свалени от полската противовъздушна отбрана със съдействие от натовски сили, включително военновъздушни екипи от съседни държави.

Политологът и преподавател във Варшавския университет Спасимир Домарадски разказа пред Нова, че жителите на засегнатите полски региони са били информирани за случващото се чрез системата за масово известяване – аналогична на българската BG-Alert. Съобщенията са били две, изпратени между 7 и 8 сутринта, след като новината е била оповестена от медиите. В едното известията е имало инструкции хората да не докосват отломки от дронове, ако намерят такива, и да се обърнат към съответните служби за съдействие.

"Нямаше паника, но напрежение имаше – особено в районите, където реално са паднали дронове. Една къща пострада сериозно, след като летателен апарат се е разбил в покрива ѝ. За щастие няма жертви“, заяви Домарадски.

По думите му полските власти не са оповестили официална информация за това, че в дроновете са открити полски SIM карти. Политологът подчерта, че е твърде рано за подобни твърдения, а военните в страната са обещали подробен доклад за случая до 48 часа.

Но Домарадски беше категоричен, че не става дума за инцидент: "Когато 19 дрона нарушават въздушното пространство на държава член на НАТО, това не е грешка. Това е тест – проверка на рефлексите на Алианса“. 

И допълни: "В полските медии се появиха съобщения, че Беларус е отправила неофициално предупреждение, че е възможна поява на дронове. Въпреки това, според властите, именно Русия стои зад операцията".



