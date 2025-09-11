ЗАРЕЖДАНЕ...
Полша въвежда ограничения във въздушното си пространство
Както се отбелязва в съобщението на ведомството, ограниченията са въведени по искане на Оперативното командване на полските въоръжени сили. Те не се отнасят за военната авиация, се посочва в съобщението. Освен това използването на граждански дронове е напълно забранено в тази зона.
След навлизането на дронове в територията на страната Варшава поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН (ООН). Съобщава се също, че полската страна е поискала допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технологии за борба с дронове от западните си съюзници, за да защити по-добре територията си.
В нощта на 9 срещу 10 септември Полша свали най-малко 23 руски БпЛА на своя територия. Премиерът Доналд Туск обвини Руската федерация за случилото се.
