Европейская правда, позовавайки се на изявления на Оперативното командване на полските въоръжени сили и Полската агенция за въздушна авиация.
Оперативното командване отбелязва, че поради активността на далекобойните самолети на Руската федерация, които извършват удари на територията на Украйна, военни самолети са започнали да действат в полското въздушно пространство.
В известие до пилотите, публикувано на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), се отбелязва, че ограниченията са свързани с военни мерки, насочени към гарантиране на националната сигурност.
"В съответствие с действащите процедури, Оперативното командване на въоръжените сили на Република Полша е разположило необходимите сили и средства, с които разполага. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разпознаване са достигнали състояние на готовност. Тези действия имат превантивен характер и са насочени към осигуряване на сигурността и защитата на въздушното пространство“, се казва в съобщението.
Агенцията за въздушна навигация Flight Radar24 информира, че поради необходимостта от осигуряване на свободното функциониране на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно са преустановили авиационните операции.
В нощта на 7 февруари руските сили предприеха комбиниран масиран удар срещу Украйна. По-специално, западните региони в страната бяха обект на атака.
В Киев и редица региони на Украйна бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради руската атака.
Полша затвори въздушното си пространство
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
