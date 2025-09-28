ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Поптодорова: Посланието на Тръмп към Европа е ясно
Поптодорова не беше изненадана от последните коментари на украинския президент Зеленски, че САЩ могат да се оттеглят от активните преговори, ако Доналд Тръмп спечели изборите.
"Това беше очаквано. На Тръмп му се натрупва едно разочарование – вече не вижда перспектива. А това не е успех за американската политика“, коментира бившият дипломат.
Според нея посланието на Тръмп към Европа е ясно: "Той ни казва: справете се с вашата европейска война. И това е реалността – Украйна е европейска война, която засяга най-пряко нашия континент.“
Поптодорова коментира и инициативата на Европейската комисия за изграждане на общ "дронов щит“, в отговор на руските провокации и навлизания на безпилотни апарати над територията на няколко страни членки.
"Това не е рекламна стратегия, а необходимост. Не можем да живеем без такъв тип защита“, заяви тя.
По думите ѝ проектът изисква ясна концепция, бързи действия и координация между държавите, ако Европа иска да бъде адекватно защитена.
Въпреки песимизма около американската позиция, Поптодорова подчерта, че има критични стъпки, които трябва да бъдат предприети:продължаване на военната помощ за Украйна, активиране на дебата за замразените руски активи, одобрение на нова финансова подкрепа чрез европейски кредит.
От спорта към дипломацията: Спомените на Поптодорова от волейболната зала
Покрай триумфа на българските волейболисти на Световното първенство, Елена Поптодорова разкри и лична история, свързана със спорта.
"През 70-те тренирах волейбол. Бях част от селекцията на женския отбор на "Локомотив". Това беше първият ми голям избор – дали да остана в спорта или да тръгна по друг път. Волейболът учи на свобода, отборен дух и отговорност“, сподели тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 359
|предишна страница [ 1/60 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:38 / 28.09.2025
Земетресение с магнитуд 5,4 удари Западна Турция
14:40 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят рус...
21:42 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:08 / 27.09.2025
Димчево празнува днес
05:00 / 27.09.2025
Осъдиха българка на затвор в Русия!
23:04 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета