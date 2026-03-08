Поредица от земетресения в Гърция тази сутрин! Отчетен е магнитуд 5.3 по Рихтер!
Имало е няколко последвали труса в региона. Те са били от 3.5, 3.3 и 3,6 по скалата на Рихтер.
По данни на института първият трус е станал в 05:32 ч. българско време. Епицентърът се намира на около 300 км от Петрич, на 340 км от Благоевград и на около 420 км от София.
Трусът е бил на дълбочина около 5 км и е локализиран близо до Йоанина.
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията н...
16:53 / 07.03.2026
16:53 / 07.03.2026
Тръмп: Днес Иран ще понесе много силни удари
14:39 / 07.03.2026
14:39 / 07.03.2026
Пезешкиан: Иран прекратява атаките срещу съседни държави, освен а...
12:42 / 07.03.2026
12:42 / 07.03.2026
Путин разговаря с президента на Иран
10:37 / 07.03.2026
От понеделник: Хърватия връща задължителната военна служба
09:11 / 07.03.2026
09:11 / 07.03.2026
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:33 / 06.03.2026
22:33 / 06.03.2026
