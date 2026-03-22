Посланикът на Израел: Светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие
© NOVA
Посланикът посочи три основни цели на Израел: унищожаване на ядрените способности на Иран, премахване на ракетната им инфраструктура (която е заплаха за целия свят) и спиране на финансирането на прокси групировки като "Хизбула" и хутите. Той припомни, че хутите държат двама български заложници.
Йоси Леви Сфари изрази загриженост, че иранският режим инвестира 1,2 милиарда долара в "Хизбула", докато собственият му народ гладува. Той сравни стремежа на Иран към "ядрен имунитет" с този на Северна Корея и подчерта, че светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие.
Относно икономическото въздействие и цените на петрола, посланикът призна притесненията на обществото, но заяви, че ако Иран постигне ядрена мощ, ще може да диктува всякакви цени в бъдеще. Той обвини хутите за блокирането на Червено море, което оскъпява транспорта и стоките за Европа, принуждавайки корабите да заобикалят Африка.
По темата за дипломацията Сфари беше категоричен, че досегашните опити не са дали резултат и Иран само се опитва да печели време. Той посочи, че решенията за бъдещи преговори се вземат от американския президент.
Посланикът коментира и кибервойната, като сподели, че неговият собствен профил във Facebook е бил блокиран в началото на войната. Той твърди, че Иран, Китай и Русия използват демократичните мрежи и "армии от ботове", за да влияят на общественото мнение отвтре.
Той подчерта, че Израел не цели унищожаването на иранската култура или исторически паметници. По повод трагедията в училището в Минаб, при която загинаха 168 момичета, той заяви, че случаят се разследва от САЩ и че цивилните никога не са били цел на Израел. Той подчерта, че иранските атаки са били насочени към Стената на плача и джамии в Йерусалим с цел да предизвикат световен гняв. "Ние се възхищаваме на историята и културата на иранския народ, но този режим трябва да бъде спрян", заключи той.
Още по темата
/
Още от категорията
/
В САЩ създадоха специален домейн след обещанията на президента Тръмп да разкрие данни за извънземни
19.03
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогне при овладяването на кризата в Ормузкия проток
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
IRIB: Иран нанесе ракетен удар по Димона в отговор на атаката сре...
22:25 / 21.03.2026
Израелски изтребител е бил атакуван с ракета ''земя-въздух'' в Ир...
15:18 / 21.03.2026
Иран твърди, че е нанесъл удари по резервоари за гориво на летище...
13:28 / 21.03.2026
Иранският посланик: Тази война не е на Румъния или България
12:24 / 21.03.2026
Иран: Нямаме петрол в танкери за продажба
12:21 / 21.03.2026
Тръмп: Обмисляме край на войната с Иран, но други държави да пазя...
12:23 / 21.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.