ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожар бушува до най-голямата атомна електроцентрала в Европа
Според съобщения в местни канали в Telegram, на територията на Запорожската атомна електроцентрала е забелязано силно задимяване. Причините и мащабите на пожара засега са неизвестни, официални коментари от представители на руската администрация, която контролира територията на атомната централа, няма.
Според публикуваните кадри, гъст дим се издига от района на пристанището на ЗАЕЦ. Местни източници твърдят, че гасенето на пожара е затруднено, тъй като цялата брегова линия в тази част е минирана.
Съобщава се, че вероятното място на възникване на пожара се намира в близост до язовир, до технически съоръжения, които руснаците използват за логистични нужди. Към момента не е известно дали пожарът представлява непосредствена заплаха за безопасността на атомната електроцентрала и дали е регистрирано превишаване на радиационния фон, осочват от украинската медия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4464
|предишна страница [ 1/744 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силни земетресения разтърсиха Турция
12:09 / 12.08.2025
Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на светов...
10:07 / 12.08.2025
В три държави от ЕС инфлацията достигна и надмина 4% през миналат...
09:19 / 12.08.2025
МВнР с предупреждение за всички българи, пътуващи към Испания
16:42 / 11.08.2025
ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газ...
16:35 / 11.08.2025
Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови кол...
12:08 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета