Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пожар избухна малко преди полунощ в известния магазин за играчки "Джъмбо" в Мароуси, северно от Атина, като първоначалните данни сочат за евентуалното използване на взривно устройство, предава eKathimerini.

Според обществената телевизия ERT пожарът е бил съобщен в 23:50 ч. местно време, след като близките жители са видели дим и пламъци, идващи от магазина, и уведомили пожарните служби.

Пожарникарите са реагирали бързо и са овладели пожара.

Greek City News съобщава, че разследващите открили останки от взривно устройство, включително газови бутилки, остатъци от запалима течност и фитили, на входа на магазина, откъдето е възникнал пожарът. По случая е започнало разследване.