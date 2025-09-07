Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожар в сладкарска фабрика в Македония, 18 души са ранени 
Автор: Елиза Дечева 14:23Коментари (0)117
©
18 души са ранени, след като пожар избухна в сладкарска фабрика във Виница, Македония, пише МКД.

"Петима от ранените са подложени на операция, четирима от тях имат изгаряния на краката от първа и втора степен. Пети човек, който е приет в хирургичното отделение, е с инхалационни (токсикологични) наранявания. Други петима души, ранени при пожара, се лекуват във вътрешното отделение на многопрофилната болница в Кочани. Всички имат инхалационни наранявания (вдишване на дим) и токсикологични находки. Други шестима души незабавно са насочени към клиника в Скопие, всички отровени от дима от пожара. Останалите си тръгнаха след предписаната медицинска интервенция", обясни д-р Стърджън. 

Пожарът във фабриката е избухнал вчера вечерта около 18:40 часа местно време в складове 6, 7 и 8. 

Кметът на Община Виница Миле Петков каза, че пожарът е локализиран.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, вклю...
12:41 / 07.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:30 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:45 / 05.09.2025
Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
17:33 / 05.09.2025
Силно земетресение разтресе Сърбия
16:07 / 05.09.2025
Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете з...
12:18 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Лято 2025
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: