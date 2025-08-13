ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожарна кола блъсна и уби българка в Гърция
Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.
Пътнотранспортно произшествие в Кератеа: Двама пожарникари леко ранени
61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.
Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 425
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард показа българските евромонети...
17:37 / 13.08.2025
Тръмп погна "фалшивите новини": Ако получа Москва и Ленинград, ка...
15:55 / 13.08.2025
Много туристи в Гърция, но само в луксозните хотели, останалите п...
11:55 / 13.08.2025
Наша съседка се изправя пред най-високите си нива на инфлация
09:02 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
09:04 / 13.08.2025
Пожар бушува до най-голямата атомна електроцентрала в Европа
20:27 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета