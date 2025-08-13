Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожарна кола блъсна и уби българка в Гърция
Автор: Лора Димитрова 22:30Коментари (0)0
©
61-годишна жена от България загуби живота си при пътнотранспортно произшествие с участието на пожарна кола, станало по обяд в района на Кератеа, пише Iefimerida.

Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.

Пътнотранспортно произшествие в Кератеа: Двама пожарникари леко ранени

61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.

Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.



Още по темата: общо новини по темата: 425
11.08.2025 »
10.08.2025 »
09.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард показа българските евромонети...
17:37 / 13.08.2025
Тръмп погна "фалшивите новини": Ако получа Москва и Ленинград, ка...
15:55 / 13.08.2025
Много туристи в Гърция, но само в луксозните хотели, останалите п...
11:55 / 13.08.2025
Наша съседка се изправя пред най-високите си нива на инфлация
09:02 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
09:04 / 13.08.2025
Пожар бушува до най-голямата атомна електроцентрала в Европа
20:27 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: