Праправнучка на загинали от "Титаник" погреба мъжа си на дъното на океана заедно с "Титан"

© Уенди Ръш - съпругата на собственика на потъналия батискаф - се оказа роднина на съпружеска двойка, която е загинала при потъването на лайнера Титаник в Атлантическия океан през 1912 година.



Уенди Ръш е праправнучка на Исидор и Ида Щраус, които са били женени над 40 години, научи The New York Times, цитирани от Ladyzone.



Според архивни записи Щраус отказал да се качи на спасителната лодка, отстъпвайки място на деца и жени. Ида не напуснала съпруга си и също отказала да напусне потъващия кораб.



Както си спомнят очевидци, когато корабът потъвал под вода, съпрузите бяха видени да се държат за ръце на палубата на Титаник.



Според архивите на The New York Times тялото на Исидор Щраус било намерено в океана около две седмици след като корабът се разбил. Останките на Ида Щраус така и не били открити.



Изидор и Ида Щраус послужиха за вдъхновение за героите във филма на Джеймс Камерън "Титаник" от 1997 г.



Уенди Ръш (по баща Уенди Холингс Уейл) се омъжи за основателя на OceanGate, който предлага подводни екскурзии до легендарната останка на Титаник през 1986 г.



Нейната страница в LinkedIn казва, че през последните две години е участвала в три експедиции на OceanGate до останките на Титаник. Сега тя работи като директор по комуникациите на компанията и е член на борда на директорите на благотворителната организация.