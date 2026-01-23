Sky News.
"Днешната тристранна среща в Абу Даби между Съединените щати, Украйна и Русия беше продуктивна. Преговорите ще продължат утре.“
Самите мирни преговори ще продължат два дни, 23 и 24 януари.
"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и ще продължат два дни като част от продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата“, добави Нахаян.
За първи път от началото на преговорите за прекратяване на руско-украинската война участват представители на Русия, Украйна и Съединените щати.
