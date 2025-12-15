Handelsblatt.
Литвин заяви пред журналисти, че преговорите на 14 декември са продължили повече от пет часа и ще продължат в понеделник сутринта.
"Усилията за постигане на евентуално прекратяване на огъня между Украйна и Русия ще продължат утре, понеделник, в Берлин. Конкретните предложения, които се разглеждат в момента, все още не са публично известни. Ясно е обаче, че правителството на САЩ поне предварително е признало перспективите за успех на преговорите в Берлин, тъй като е поставило изпращането на делегация в Германия, която пристигна в неделя, в условие за това“, пише изданието.
По-рано се съобщи и че германският канцлер Фридрих Мерц е напуснал преговорите след кратко поздравяване с делегациите. Съветникът на Мерц по външната политика и политиката на сигурност, Гюнтер Заутер, е останал на преговорите като модератор.
В 17:23 ч. българско време президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е започнал срещи в Берлин с представители на САЩ и германския канцлер относно мира в Украйна.
