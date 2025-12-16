Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг, която ще се проведе днес.
Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на ЕС.
Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност и други.
Премиерът ще вземе участие във важна среща на върха на Източния фланг
©
Още по темата
/
Евродепутат: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Атанас Запрянов запозна зам.-генералния секретар на НАТО с приоритетите на българската отбранителна политика
07.09
Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за да е успешен проектът с "Райнметал"
03.09
Още от категорията
/
Илия Лазаров: Нито Русия, нито Украйна имат интерес от край на войната, на САЩ им трябва алиби
08:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:34 / 15.12.2025
Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради ру...
15:43 / 15.12.2025
В ЕП е постъпило искане за сваляне на имунитета на евродепутата И...
15:34 / 15.12.2025
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчести...
14:04 / 15.12.2025
Доц. Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен ф...
12:20 / 15.12.2025
EMA одобри седем нови лекарства
11:43 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.