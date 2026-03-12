CNN. Той не подкрепи репликата си с никакви по-съществени доказателства, отбелязва телевизията.
"Нека да ви кажа – ние победихме. Знаете ли, никога не е хубаво да се казва предварително, че си победил. Победихме. Победихме, в първия час всичко свърши, но победихме“, каза от трибуната Тръмп.
В изказванията си досега президентът дава противоречиви послания колко време ще продължи военната операция срещу Иран, отбелязва CNN. На моменти той казва, че войната е изпреварила значително графика си, след което заявява, че ще продължи между четири и шест седмици. Че САЩ са спечелили, но "не са спечелили достатъчно“. И че ударите са едновременно "война“ и "кратка екскурзия“.
В изказването си в Кентъки Тръмп обърна внимание и на факта, че МАЕ отпусна рекордно количество от 400 милиона барела нефт на световните пазари в опит да стабилизира цените на суровината. "Това значително ще намали цените на петрола, тъй като слагаме край на тази заплаха за Америка и света“, подчерта Тръмп.
САЩ също ще използват своя стратегически петролен резерв за попълване на прекъсванията в доставките от Близкия Изток.
текст: Милен Кандарашев
Президентът на САЩ: Победихме Иран, а цените на петрола ще паднат
©
Още по темата
/
Икономист: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
11.03
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
11.03
Проф. Чуков: Ако това се случи, отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
11.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран атакува петролни депа в пристанище Салала
23:26 / 11.03.2026
МВнР: Българите в Ливан незабавно да напуснат страната
20:43 / 11.03.2026
Българи са задържани при операция на Европол
21:41 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.