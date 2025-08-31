Приеха генералния секретар на Съвета на Европа в болница

© Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи ръководената от него организация.



"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", уточняват в изявление на Съвета на Европа.



Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било отменено. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за другите дни, информира БТА.



53-годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.