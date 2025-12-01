Suspilne.
"Много е важно да се сложи край на войната, но също така е важно да има сигурност в Украйна, да няма нови нашествия и също така е много важно да искаме в Украйна да започне ера на просперитет, не просто реконструкция, а Украйна да е по-силна и по-просперираща от преди. Това не е просто край на военните действия, а подготовка на Украйна за дългосрочен просперитет.
Положихме основите за това в Женева, комуникацията продължи през цялата седмица, днес направихме още една стъпка към мира, но все още има много работа за вършене. Но има още една страна, която трябва да стане част от това уравнение. Уиткоф отива в Москва, ще взаимодейства с руската страна, но ние разбираме и нейната позиция.
Предстои ни още много работа, но днешната сесия беше доста продуктивна. Оставаме реалисти за това колко трудно изглежда всичко това, но сме реалисти и за напредъка, който вече се случва. Не става въпрос само за спиране на войната, но и за изграждане на по-проспериращо бъдеще в Украйна,“ заявява Рубио след срещата пред репортери.
Умеров също потвърди успеха на преговорите и благодари на американския екип за работата им, като спомена поименно държавния секретар Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
"Обсъдихме всички важни въпроси за Украйна и украинския народ, а САЩ изразиха изключителна подкрепа. Нашата цел е просперираща и силна Украйна“, обобщава той.
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение
©
Още по темата
/
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Още от категорията
/
Еврокомисар Йесика Русвал: Биоикономиката може да повиши просперитета и конкурентните предимства на Европа
27.11
Огнен ад в Хонконг
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км...
18:12 / 30.11.2025
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол...
15:16 / 30.11.2025
Червен код за време в Гърция
20:01 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
14:43 / 29.11.2025
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
22:37 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.