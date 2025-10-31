Yahoo news.
Парижкият наказателен съд издаде две години присъди на Георги Филипов и Кирил Милушев, описани като извършители, и съответно четири и три години на Николай Иванов и Мирчо Ангелов, смятани за "мозците на операцията". Ангелов все още е на свобода.
И на четиримата беше забранено да влизат на френска територия за цял живот.
Четиримата обвиняеми не са съдени за действия от името на чужда сила: това утежняващо обстоятелство е добавено към наказателния кодекс на Франция едва след инцидента.
В решението си обаче съдиите заявиха, че чуждестранната намеса е "безспорна" и има за цел да "раздвижи общественото мнение, да се възползва от съществуващите разделения и да фрагментира допълнително френското общество".
"Фокус" припомня, че по-рано от Politico съобщиха, че разузнавателните френски служби смятат, че червените отпечатъци, са част от руска кампания за дестабилизация. Поверителни бележки от Генералната дирекция по вътрешна сигурност твърдят, че двама от заподозрените "са получили инструкции на руски език чрез Telegram".
Признаха за виновни българите, осквернили Мемориала на Холокоста
©
Още от категорията
/
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
"Българки са замесени в огромна банда на джебчии": Испански доброволци алармират за бдителност
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала ...
17:14 / 31.10.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:23 / 31.10.2025
Автомобилната индустрия е в паника
11:50 / 31.10.2025
Продажбите на петрол растат, но печалбите намаляват
11:21 / 31.10.2025
Ураганът "Мелиса" взе най-малко 34 жертви
14:38 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
13:42 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.