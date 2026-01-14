Пробив на една от най-големите банки на Балканите, източвани са пари и от България
© Getty images
Редица клиенти на Националната търговска банка са се сблъскали с неприятна изненада, тъй като картите им са били мистериозно източвани. Един от потърпевшите съобщава, че банковата карта е била използвана в Скопие, докато семейството му е било в Тирана.
Става въпрос за картата на баща му, но добавя, че самият той има сметка в тази банка и не се чувства в безопасност.
Банката потвърди, че е имало пробив и уточни, че откраднатите суми ще бъдат възстановени.
"Бихме искали да ви информираме, че Националната търговска банка своевременно е идентифицирала и се е справила с изолиран случай на измама чрез клониране на карти. Случаят засяга много малък брой карти, които са били незабавно блокирани. Всички засегнати клиенти са били уведомени и ще бъдат напълно обезщетени“, се казва в изявление на банката относно случая, публикувано на официалната им страница в Инстаграм, предава БТА.
Картите на клиентите са били клонирани от банкомат в Тирана, на който е била инсталирана камера, позволяваща на участниците в схемата да се сдобият с данните на клиентите.
Албанският портал "Телеграф“ идентифицира жалба на гражданин, в която се казва: "Току-що изтеглиха 255 евро от сметката ми чрез банкомат в Италия без мое знание. Картата е в мен.“
По информация на албанската "Капитали“ граждани са засекли извършването на транзакции с техни карти в България, Италия и други страни, като при отделни случаи се е стигнало до кражба на до 5000 евро.
"Сигурността на средствата и данните на клиентите остава абсолютен приоритет за нас. Националната търговска банка продължава да инвестира в усъвършенствани системи за мониторинг и превенция, за да гарантира най-високите стандарти за сигурност“, пише още в изявлението на банката.
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
