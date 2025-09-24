Проблем с GPS сигнала на военен самолет

© Военният самолет, на борда с министъра на отбраната на Испания Маргарита Роблес е бил обект на опит за нарушаване на GPS сигнала му по време на полет над руския анклав Калининград на път за Литва.



Това съобщи министерството на отбраната, потвърждавайки информацията, разпространена от по-рано от Europa Press.



По данни на агенцията самолетът е получил сигнали от военен спътник по време на инцидента. Командир на борда обясни обаче, че подобни случаи са често срещани при полет над Калининград, както с граждански, така и с военни самолети.



В началото на този месец самолетът на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен също имаше смущения на GPS системата по време на визита в България.