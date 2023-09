Проблем с доставките на горива

© Високите температури в различни краища на света - от Тексас до Токио, представляват последното напомняне от това лято за увеличаващото се главоболие относно енергийната система, тъй като екстремните горещини се превръщат в заплаха за доставките на горива, пише Блумбърг, цитирано от "Труд".



Освен че причиняват скокове в търсенето на електроенергия, тъй като хората разчитат за охлаждането си на климатици, високите температури доведоха до вълна от прекъсвания на работата на петролните рафинерии.



Това задържа високи цените на бензина в САЩ и доведе до по-голямо увеличение при цените на дизела отколкото е поскъпването на суровия петрол.



Изпепеляващата жега принуди рафинериите да намалят преработката на петрол с поне 2% в световен мащаб през юни и юли, пише в доклад на Macquarie Group. Въпреки че това не изглежда особено много, прекъсванията на работата удариха рафиниращата промишленост, която страда през последните години от недостатъчни инвестиции, и пазарите на петролни продукти, които бяха притиснати от войната в Украйна.



“Екстремните метеорологични условия, които видяхме тази година, наистина са нещо значимо", коментира Бен Лукок, ръководител на отдела за търговия с петрол в Trafigura Group. “Жегата създаде огромни проблеми за рафинериите в Европа и Америка с повече прекъсвания и проблеми, които са по-трудни за отстраняване", добавя той пред Блумбърг.



Преработката на суров петрол в Европа е спаднала със 700 хил. барела на ден през лятото спрямо година по-рано, става ясно от оценка на индустриалния консултант FGE. Това е около 6% от регионалния преработвателен капацитет. Повече от половината от спада се дължи на високите температури, подчертава Стив Сойер, директор на отдела за рафиниране във FGE.



Освен че ограничават доставките, високите температури повишават търсенето на мазут, който обикновено се използва за производство на електроенергия в Близкия изток и Южна Азия. Освен това екстремните горещини увеличават и транспортните разходи.



“Повишаващите се температури на околната среда ограничават оперативната ефективност на рафинериите" и също така водят до повече прекъсвания поради стареенето на инсталациите, изтъква Серена Хуан, водещ анализатор за Азия във Vortexa Ltd.



Екстремните горещини все още са много по-голям проблем за пренатоварените електрически мрежи, отколкото за рафинериите на горива. Но въздействието им върху пазарите на горива е усилено от намаляващите запаси. Това поддържа високи разходите за производство на дизел.



Но не само покачващият се живак в термометрите заплашва операциите на рафинериите и цените на горивата.



“Промените в климата също причиняват по-екстремно застудяване в Северното полукълбо, тъй като затоплящите се води в Тихия океан може да се придвижат на север и да изтласкат на юг полярния вихър, причинявайки пиково застудяване в Северна Азия, Европа и Северна Америка", предупреждава Хенинг Глойстайн, директор в отдела по енергиен климат и ресурси в Eurasia Group.



Застудяването в САЩ в края на декември 2022 година е пример за това. Производителността на рафинериите в страната е спаднала с около 2 милиона барела на ден през периода, посочва Парсли Онг, ръководител на отдела за изследванията в областта на енергетиката и химикалите в Азия към JPMorgan Chase & Co.



Увеличаването на предизвиканите от метеорологичните условия прекъсвания на работата на рафинериите подчертава нарастващия набор от предизвикателства, докато светът се опитва да се откаже от изкопаемите горива, като в същото време иска да се справи с тяхното въздействие върху климата.



“Пазарът е твърде чувствителен към всяко неочаквано прекъсване на доставките по което и да е време", казва Фредерик Ласер, ръководител на изследванията и анализите в Gunvor Group Ltd. “Всички знаят, че няма план Б. Нямаме запаси и никъде нямаме излишен капацитет", добавя той.