Проблем със заплатите в еврозоната
©
По данни на ЕЦБ договорените възнаграждения са били с 2,95% по-високи през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано. За цялата година увеличението е 2,83%, което представлява значително забавяне спрямо ръста от 4,51% през 2024 г.
Според анализаторите тенденцията подсказва, че инфлацията може да остане под целевото равнище от 2% през 2026 г. Икономистите на ЕЦБ очакват по-умерено нарастване на заплатите през тази и следващата година, така че темпът им да се доближи до движението на цените, предаде NOVA.
Забавянето идва на фона на стабилен пазар на труда, като безработицата се задържа близо до исторически минимум. Експертите прогнозират дори леко понижение заради демографски фактори и възможен недостиг на работна ръка. В същото време анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не откриват сериозни доказателства, че навлизането на изкуствения интелект засега води до масова загуба на работни места, макар да предупреждават, че подобен риск не бива да бъде подценяван.
Още по темата
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Експерт: В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя
14.02
С нарастването на доходите цените в сектора на услугите имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Още от категорията
/
Руслан Трад за ситуацията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация през следващите дни
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:19 / 20.02.2026
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
13:44 / 20.02.2026
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека с...
12:49 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилищ...
13:03 / 20.02.2026
Най-голямата хранителна компания се отказа от един от най-вкуснит...
09:40 / 20.02.2026
Той остана 67 години в хотел и плати 2,5 млн. долара
08:47 / 20.02.2026
Актуални теми
Анонимен
преди 27 мин.
Европата потъва но още не могат или пък не искат да го осъзнаят. Без колониите и без евтините руски суровини,нефт и газ и Африка ще ги изпревари. Лошото е че нашите малоумници ни тикат в блатото.
Анонимен
преди 1 ч. и 22 мин.
Аа нали сте с евро бре какъв ви е проблема.ГЛУПАЦИ ЦИОНИСТКИ ЯЖТЕ МУ У....Я НА ТОВА ЕВРО НИЩО НЕ СПЕЧЕЛИХМЕ ОТСЕН, ЧЕ ЗАГУБИХМЕ МИЛИОНИ ЗА НАПЕЧАТВАНЕТО МУ И ВАЛТУНИЯТ БОРД ОТ 40 МЛРД.,ЕЕЕ МНОГО СМЕ ДОБРЕ С ЛЪЖЛИВИТЕ ЦИОНСТКИ ИЗ..РОДИ,АКО ВА ЗАПРАСКАМ С ЕДНА ПРАВА ЛОПАТА ТА ЕДИН БОКЛУК НЯМА ДА ОСТАВЯ ЖИВ ЕВРОТО ХА ХА ХА ИЗЛАГАЦИЯ ОТ ВСЯКЪДЕ СА ТЕЯ НЕЩАСТНИЦИ ЕС И САТАНАТО!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.