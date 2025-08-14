Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проблем за всички, които ще са в Солун през лятото
Автор: Лора Димитрова 09:52Коментари (0)106
©
Служителите на общинската полиция на община Солун започнаха да поставят "скоби“ на незаконно паркирани превозни средства по улиците на града. Целта е да се повиши осведомеността сред шофьорите, така че да не паркират в зони за постоянно пребиваване, товарене и разтоварване, както и в зони за достъп за инвалиди, предаде To Pontiki.

"След като изчерпахме всички други средства в усилията на общинската полиция и пътната полиция да приложат Правилника за движение по пътищата (ПДП) и да предотвратят незаконното паркиране, взехме решението и сега внедряваме система със скоби“, каза заместник-кметът на общинската полиция Костас Циапакидис пред APE-MPE.

Тези скоби се поставят на колелата, при което нарушителят е длъжен да се яви в общинската полиция, за да плати глобата.

"Досега в много случаи, предимно чуждестранни нарушители, късаха глобата и напускаха страната, тъй като нарушението не се виждаше никъде. Сега, със скобите, това не може да се случи, тъй като само общинската полиция може да премахне скобите, след като си платите глобата. Освен това имаше случаи, в които автомобили оставаха незаконно паркирани в продължение на 3, 4 и дори 15 дни“, коментира заместник-кметът.

Посланието, което община Солун иска да изпрати с този ход, е, че общественото пространство е за всички и това трябва да се уважава.

Мярката, която започна да се прилага, ще бъде запазена и през следващия период, тъй като градът приема посетители от балканските страни, а след това ще продължи и работата на Международния панаир в Солун.

"Решението беше взето да продължи поне до края на септември, за да може посланието да достигне до всички. В противен случай отново ще имаме проблема с паркирането и трафика“, отбелязва Циапакидис.

Той също така смята, че прилагането на мярката ще донесе още повече положителни резултати през следващия период, тъй като на 13 септември ще бъде изцяло въведен новият, по-строг Кодекс за движение по пътищата, а до края на годината общинските полицейски сили ще бъдат подсилени с допълнителни 80 общински полицаи, като общият брой на персонала, патрулиращ по улиците на града, ще достигне 120 души.



Още по темата: общо новини по темата: 600
14.08.2025 Предупреждение от НИМХ за почиващите по морето
13.08.2025 Страшна мизерия заснеха на плаж "Аркутино"
13.08.2025 Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
13.08.2025 Как да предпазим телефона си в жегите?
13.08.2025 Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да доведе до токсикоинфекции
13.08.2025 НИМХ: Днес ни удря гореща вълна
предишна страница [ 1/100 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Пожарна кола блъсна и уби българка в Гърция
22:30 / 13.08.2025
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард показа българските евромонети...
17:37 / 13.08.2025
Тръмп погна "фалшивите новини": Ако получа Москва и Ленинград, ка...
15:55 / 13.08.2025
Много туристи в Гърция, но само в луксозните хотели, останалите п...
11:55 / 13.08.2025
Наша съседка се изправя пред най-високите си нива на инфлация
09:02 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
09:04 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Задържаха група за отвличания
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: