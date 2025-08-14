ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проблем за всички, които ще са в Солун през лятото
"След като изчерпахме всички други средства в усилията на общинската полиция и пътната полиция да приложат Правилника за движение по пътищата (ПДП) и да предотвратят незаконното паркиране, взехме решението и сега внедряваме система със скоби“, каза заместник-кметът на общинската полиция Костас Циапакидис пред APE-MPE.
Тези скоби се поставят на колелата, при което нарушителят е длъжен да се яви в общинската полиция, за да плати глобата.
"Досега в много случаи, предимно чуждестранни нарушители, късаха глобата и напускаха страната, тъй като нарушението не се виждаше никъде. Сега, със скобите, това не може да се случи, тъй като само общинската полиция може да премахне скобите, след като си платите глобата. Освен това имаше случаи, в които автомобили оставаха незаконно паркирани в продължение на 3, 4 и дори 15 дни“, коментира заместник-кметът.
Посланието, което община Солун иска да изпрати с този ход, е, че общественото пространство е за всички и това трябва да се уважава.
Мярката, която започна да се прилага, ще бъде запазена и през следващия период, тъй като градът приема посетители от балканските страни, а след това ще продължи и работата на Международния панаир в Солун.
"Решението беше взето да продължи поне до края на септември, за да може посланието да достигне до всички. В противен случай отново ще имаме проблема с паркирането и трафика“, отбелязва Циапакидис.
Той също така смята, че прилагането на мярката ще донесе още повече положителни резултати през следващия период, тъй като на 13 септември ще бъде изцяло въведен новият, по-строг Кодекс за движение по пътищата, а до края на годината общинските полицейски сили ще бъдат подсилени с допълнителни 80 общински полицаи, като общият брой на персонала, патрулиращ по улиците на града, ще достигне 120 души.
