Продължава евакуацията на наши сънародници от Близкия изток
©
По-рано през деня кацна чартърен редовен чартърен полет от Оман.
Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет (от Рияд до Виена) на Австрия. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани.
Затворено е въздушното пространство на Кувейт заради което в страната се намират общо 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.
В Иран пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.
Още по темата
/
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Още от категорията
/
Българин в Мексико: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха!
25.02
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Мобилизираха над 10 000 войници, масови екстрадиции на наркотрафиканти към САЩ
24.02
Безредици в Мексико: Видео показва горящи автомобили и пожари в няколко региона след убийството на наркобарона Ел Менчо
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по...
14:36 / 05.03.2026
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни ...
10:31 / 05.03.2026
Иран отрича изстрелването на балистична ракета към Турция
08:27 / 05.03.2026
Европейската прокуратура с акция в България и още осем страни от ...
08:34 / 05.03.2026
Ударите в Иран качиха цените на природния газ в Европа към рекорд...
08:33 / 05.03.2026
Николай Младенов: Успешно са прехванати три балистични ракети
15:59 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.