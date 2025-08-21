Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Чуков: Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръмп казва "ще вървим отгоре"
Автор: ИА Фокус 10:11Коментари (0)101
©
Конфликтите в Украйна и Газа се състезават помежду си - кой ще намери по-бързо разрешение, но нито един от тях не може да бъде сложен в списъка с войните, които Тръмп е разрешил. Това коментира пред БНТ арабистът проф. Владимир Чуков.

В преговорите за Украйна се вижда коренно противопоставяне на американския и руския модел на дипломация, заяви той.

"Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръмп казва "ще вървим отгоре" - среща се с двамата лидери поотделно, а после обещава да проведе и тристранна среща. Но колкото повече се говори - толкова по-добре, защото не се отделя внимание на конфликта, на бомбите", каза той.

Според Владимир Чуков разкриването на толкова много подробности около операцията на Израел в град Газа е вид натиск върху "Хамас". По думите му, макар Нетаняху още да не е обявил съгласен ли е с новото предложение за примирие, има тактика и стратегия.

"Израел няма как да отхвърли американско предложение. Това е състезание срещу палестинската държава. Има един процес, концентриран в Газа, но септември ще има второ издание на саудитската конференция за Палестина и тогава се очаква около 20 държави да я признаят. Вчера пък Израел размрази проекта за Западния бряг - започват да строят селища, които разделят източен Йерусалим от Западния бряг. Палестина в момента е две територии - едната, която все повече се смалява и другата - Газа, която е изолирана и двете нямат комуникация помежду си".



Още по темата: общо новини по темата: 346
20.08.2025 Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейската интеграция на Украйна
19.08.2025 Борисов на среща с лидерите в ЕНП: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
19.08.2025 Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08.2025 Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
18.08.2025 Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
16.08.2025 Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Израел започна офанзива срещу Газа
08:46 / 21.08.2025
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025
Zara изтри рекламите си заради обвинения, че моделите им са "незд...
14:44 / 20.08.2025
Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
14:02 / 20.08.2025
Все повече хора пътуват след туристическия пик 
13:26 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
51-ото Народно събрание
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: