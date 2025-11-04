Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно. Тя наистина урежда не само временно прекратяване на ударите, но всъщност дава една перспектива за бъдещето на Газа и в един по-късен етап каква ще бъде съдбата на Палестинската държава т.е. едно цялостно урегулиране на един конфликт, който трае десетилетия. Това каза в предаванетоарабистът член-кореспондент проф. Владимир Чуков."Затова залогът е изключително голям и съответните играчи се опитват да придърпат в рамките на възможното развитието на събитията по начин, по който те желаят. Добре е, че има динамика и от двете страни, защото това е белег, че нещо се случва,“ каза той и добави, че "Хамас“ дори и да са се примирили с това, че няма повече да бъдат фактор, но според анализатора това не означава, че те няма да участват, макар и под друго име, в политическия живот в региона като конкурент на палестинската партия "Фатах“.Според проф. Чуков натискът на Тръмп върху посредниците е толкова силен, че няма как да се противопоставят. Египет са доволни, че Тръмп се отказа от плана си за експулсиране на палестинците в съседните страни, най-вече в Египет, и в момента много активно се говори за състава и за правомощията на бъдещите многонационални сили. Турция свика Арабо-ислямска конференция относно участието в международната коалиция. "Хамас“ е малка брънка, това е една несъществена част от въобще споразумението и оттук насъщност ще се говори все по-малко за "Хамас“.Палестина в момента прави опити да тръгне по един по-различен път от този по време на Студената война, смята анализаторът. "Това, което ми прави впечатление, е, че 89-годишният Махмуд Абас много силно улеснява пътя към следващото поколение. Особена роля играе именно Аш Шейх. В момента всичко, което иска международната коалиция или по-скоро Западът от него, той го прави.“"Близкият изток се променя и той не е този от времето на 12-дневната война между Израел и Иран. Споразумението от 10 октомври даде една перспектива за нормализирането и по-скоро за успокояването на обстановката на този вече 80-годишен регионален конфликт. Ние сме с една степен по-надолу, но въпреки това в никакъв случай не можем да кажем, всичко в Близки изток е мирно. На дневен ред е Кюрдският въпрос,“ заключи проф. Чуков.