Проф. Чуков: Талибаните предизвикват гнева на политическия ислям
Според него, ако подобни практики действително съществуват, те по-скоро се коренят в предислямски норми и кастова система, отколкото в класическото ислямско право. По думите му, става въпрос за пленници, заловени от полеви командири, които могат да бъдат третирани като роби.
"Ситуацията в Афганистан е плачевна. Талибаните предизвикват сериозно недоволство дори сред политическия ислям“, посочи пред NOVA проф. Чуков. Той припомни, че режимът продължава да налага тежки ограничения върху правата на жените – забранено им е да учат, а през миналата година им беше отнет и достъпът до телевизия, като им беше позволено да използват единствено радио.
По думите на арабиста талибаните в момента са изключително изолирани на международната сцена, което прави външната намеса в политиката им почти невъзможна.
Проф. Чуков коментира и ескалацията на напрежението между САЩ и Иран. Според него всички възможни сценарии са на масата, но развитието на ситуацията зависи изцяло от решенията на американския президент Доналд Тръмп.
"Това, което се случва в Иран, е безпрецедентно – на улиците излязоха около един милион души. Тръмп ясно е решил да приключи с иранския режим“, заяви Чуков. По думите му вече е ясно, че САЩ ще наложат морска обсада, като се търси модифициран вариант на модела, прилаган спрямо Венецуела.
Ситуацията в Иран обаче е изключително сложна, подчерта арабистът, тъй като единствената реална алтернатива на аятолаха в момента остава Революционната гвардия.
