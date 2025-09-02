Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Чуков: Всичко това се дължи на новата политика на американската администрация и на президента Тръмп, най-вече за митата
Автор: Ася Александрова 11:08Коментари (0)133
© Фокус
Срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин анализаторите определят като "срещата на Дракона със Слона“. Индия е централният играч и тя премина в международната политика на други релси. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

В ядрото на Шанхайската организация за сътрудничество или петорка, наричана "Новият Варшавски договор“, са Русия и Китай, отбеляза той. "Чрез нея те трябваше да разрешат своите проблеми за надпревара за влияние в централноазиатските републики. С течение на времето организацията се разрасна и от интровертна тя стана азиатска организация, като към нея в последствие се присъедини Иран, търсейки убежище на много силните американски санкции. Индия постави акцента на значимостта на ШОС“, припомни проф. Чуков.

Той отбеляза, че в момента Индия е страната с най-високи мита, наложени от САЩ. "Стига се до 75-80% - нещо, което очевидно преобърна позицията на Индия. Войната между Индия и Пакистан през май, която продължи около седмица, беше приета много болезнено в Индия, като се считаше, че САЩ са застанали по-близо до традиционния съперник Пакистан. Пакистанците победиха благодарение на американските си самолети“, посочи проф. Чуков.  

Срещата на ШОС в Тиендзин според него е показала предпоставки за обръщане на традиционната конкуренция между двете най-големи азиатски държави – Китай и Индия, и начало на икономическото сътрудничество между тях. "Те са вечни конкуренти за пазари и за световно надмощие. Всичко това се дължи на новата политика на американската администрация и на президента Тръмп, най-вече за митата. Оказва се, че ценните метали, с които разполага Китай, са много сериозен стимул индийците да потърсят сътрудничество в областта на високите технологии и електрониката. Виждаме и желанието на Китай да се превърне в нещо като банка за закъсалите икономики, които са част от този блок. 280 милиона долара ще бъдат дадени безвъзмездно, а 1,5 милиарда долара – като нисколихвени заеми“, обясни международният анализатор.

Това е част от политиката на "Един пояс, един път“, но под друга форма, добави той.

Проф. Чуков коментира и посещението на българска делегация в Китай, водена от вицепремиера Атанас Зафиров. "Считам, че това е партийна инициатива на "БСП – Обединена левица“. Партията продължава да поддържа своите контакти с Китай. Нашето правителство е много сложно конструирано, там има субекти, които очевидно не са единомишленици, особено по отношение на важни събития и позиции, и делегацията се вписва именно в тази особеност. Мисля, че от коалиционните партньори на БСП едва ли ще има някакви коментари. Въпросът е ние като страна член на Европейския съюз и НАТО да отстояваме нашата функция – нещо, което мисля, че го правим, независимо къде има наши представители“, коментира той.



Още по темата: общо новини по темата: 111
26.08.2025 »
26.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Евростат: Над 13 млн. са безработните в ЕС към юли, в България са...
16:31 / 01.09.2025
Съдят "Milka" заради намален грамаж
14:41 / 01.09.2025
Българска следа в мрежа за трафик на кокаин за милиони 
10:37 / 01.09.2025
Броят на загиналите в Афганистан достигна 600, близо 1500 са ране...
10:21 / 01.09.2025
Турски медии: Цените на златото достигнаха четиримесечен връх!
09:33 / 01.09.2025
Силен сезон в Гърция, но доста хотелиери отчитат спад 
09:03 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: