По време на предишната администрация на Джо Байдън и разградената южна граница на САЩ картелите за дрога и нелегален трафик на хора започнаха да функционират като търговска индустрия, която просто се случва и за която няма митница. Доволен съм, че Тръмп се заема с този проблем, защото мащабът е сериозен. Не може с няколко катера да се спре това, поради тази причина американският президент дислоцира още сила. Но има и допълнителна цел – смяна на режима във Венецуела. Това каза международният анализатор проф. Йонко Мермерски по NOVA NEWS.Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско мореМермерски не смята, че американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна.Той посочи, че има риск - ако бъдат изпратени тези платформи, може да се стигне до допълнителна ескалация на напрежението и да се подкопаят дипломатическите усилия за мир.Мермерски коментира още срещата на Тръмп със Си Дзинпин. Според анализатора тя е била насочена към митата на китайците спрямо зърното от САЩ."Едната тема беше следната - Аржентина изнасяше без мита към САЩ, което подбиваше пазара и мачкаше американските производители на зърно. Другата беше Венецуела. Китайците на практика подкопават политиката на САЩ, но ако се смени правителството на Венецуела, тези договори с Китай олекват. Третата тема беше редкоземните метали", каза още той.