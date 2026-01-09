Проф. Тагарев: Не се очаква сблъсък между Европа и САЩ
"Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа, но самият факт, че американската администрация подходи по този начин, вече е притеснителен за нас“, подчерта той. По думите на Тагарев няколко лидери на най-големите европейски държави са приели обща декларация, в която ясно се заявява необходимостта от спазване на правилата на международния ред и Хартата на ООН. "Ако Съединените щати желаят да засилят военното си присъствие, това е възможно. Европейските държави също засилват своето военно присъствие, но не за да неутрализират американското, а за да допринесат за сигурността в арктическия регион“, обясни Тагарев.
Защо Тръмп иска да завземе Гренландия
Той подчерта, че Гренландия става все по-значима зона заради климатичните промени и топенето на ледовете. Бившият военен министър коментира и дискусиите за т.нар. "европейско НАТО“, като уточни, че терминът е условен, тъй като Канада не е европейска държава, а Турция, макар да се счита за европейска, не е член на Европейския съюз.
В края на разговора експертът по сигурността коментира и твърденията на "Възраждане", че премиерът в оставка Росен Желязков е обещал на Коалицията на желаещите при последната среща в Париж да участваме с военни кораби в Черно море. "Всички тези гаранции за сигурност важат за случая, когато има постигнато мирно споразумение. То ще предвижда или няма да предвижда съответно разполагане на войски, които да гарантират изпълнението му. Когато започнаха тези разговори, прогнозирах, че България няма да се включи с войски на територията на Украйна, но ще се включи с военноморски способности, с гарантиране на сигурността на Черно море, морския трафик, защита от дронове, разчистване на морски мини. И това става. Проблемът е, че правителството в оставка няма добра комуникация и "Възраждане" всява страх“, смята Тагарев.
