"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка трябва да чуе
Автор: Николина Александрова 10:02
©
В препълнения стадион "Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, вдовицата на Чарли Кърк Ерика се обърна към убиеца на съпруга й, със сълзи на очите и думите й бяха посрещнати с мълчание, докато тълпата не избухна в аплодисменти.

"Прощавам му! Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя. "Това е може би посланието, което Америка най-много се нуждае да чуе и което най-малко е чувала".

"Моят съпруг би искал да спаси младежите, като този, който отне живота му. "Отче! прости им, понеже не знаят, що правят!"

По-рано американският президент Доналд Тръмп произнесе реч на погребението на Чарли Кърк, "което по-скоро приличаше на държавно погребение на републиканец, пише Sky News.

Десетки хиляди почетоха паментта на Чарли Кърк на стадиона "Стейт Фарм“ в Аризона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други видни републиканци присъстваха на стадиона, сред присъстващите бе и Илон Мъск, който размени няколко реплики с Доналд Тръмп.




Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
