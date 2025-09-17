© Американският прездент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп са на посещение в Обединеното кралство, като общественото недоволство от посещението му вече бе демонстрирано. На 16 септември вечерта образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани на стените на двореца Уиндзор, предава Sky News.



Една демонстрация вече се състоя, като изображения на Тръмп и педофила и финансист Джефри Епстийн бяха прожектирани върху стените на Уиндзорския дворец, който президентът ще посети тази сутрин. Четирима души вече са арестувани по подозрение в злонамерени комуникации.



Както и при първата държавна визита на американския президент през 2019 г., анти-Тръмп кампании в Обединеното кралство са планирали демонстрации по повод втората му визита.



Коалицията "Спрете Тръмп" планира протест в Лондон днес (17 септември) следобед, след като призова правителството да отмени визитата.



Тя нарича държавната визита "позор" и обвинява Тръмп, че "отрича климатичните промени", "отменя гражданските права" и "застава на страната на военните престъпници – в Израел, Русия и отвъд“.



Лидерът на либералдемократите сър Ед Дейви също заяви, че ще бойкотира тържествения прием за Тръмп тази седмица, за да "изпрати послание" относно хуманитарната криза в Газа.



Държавната визита на Тръмп през 2019 г. бе посрещната с протести, най-вече в неговия голф клуб "Търнбери" в Южен Еършир.



