Аnadolu.
Според гръцката държавна телевизия ERT, фермерите са решили да блокират пътя с тракторите си в района на Малгара на магистралата Солун-Атина.
В резултат на това пътят от Атина до Солун ще остане отворен, докато пътят от Солун до Атина ще бъде затворен поради протеста.
Представители на 18 селскостопански блока се срещнаха в Епаноми, Солун, настоявайки за незабавно разрешаване на проблемите и съществен диалог с правителството. Фермерите твърдят, че не целят ескалация на конфронтациите, а преминаване към ползотворен и съществен диалог, ръководен от интересите на националната икономика като цяло.
''В разгара на мобилизациите се проведе среща с участието на 18 блока в цяла Гърция. Според общото признание на цялото гръцко общество, а не само на фермерите, ситуацията е, че е необходимо незабавно да се решат жизненоважни проблеми, като тези, които бяха представени на правителството днес. Очевидна стана и необходимостта от започване на съществен диалог за настоящето и бъдещето на гръцкото земеделие и животновъдство''.
Заради блокадите на фермерите, които продължават в цяла Гърция от началото на декември, междуградските магистрали, летищата и граничните пунктове периодично се затварят.
Фермерите настояват за изплащане на забавени субсидии. Припомняме, че ЕС спря земеделските субсидии към Гърция заради обвинения в корупция в държавните звена.
Протестите в Гърция ескалират
