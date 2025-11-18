Първи подробности за глобалния срив на сайтовете по света
©
"Клаудфлеър“ е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. "Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“
Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.
Това се случва след прекъсване, засегнало "Амазон уеб сървисис“ (Amazon Web Services) миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги, "Майкрософт Азюр“ (Microsoft Azure) също беше засегнат малко след това.
Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
17:10
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Сиярто: Унгарски компании може да се интересуват от активите на '...
14:40 / 17.11.2025
Актуални теми
Deus Vult
преди 58 мин.
Майкрософт Азюр... плача от смях колко сте неграмотни и прости.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.