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|Ïúðâè ñëó÷àé íà COVID-19 â Ñåâåðíà Êîðåÿ
Ïðåäïîëàãàåìèÿò ñëó÷àé å îòêðèò ó ÷îâåê, âúðíàë ñå â Ñåâåðíà Êîðåÿ íà 19 þëè.
Ñåâåðíà Êîðåÿ (ÊÍÄÐ) âúâåäå ðåæèì íà ñòðîãà êàðàíòèíà â ãðàä Êåñîí, çà äà ïðåäîòâðàòè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà.
Êàðàíòèííèÿò ðåæèì â ãðàäà å áèë âúâåäåí îùå íà 24 þëè. Ñìÿòà ñå, ÷å ñ êîðîíàâèðóñà ìîæå äà å áèë çàðàçåí ÷îâåê, âúðíàë â ÊÍÄÐ íà 19 þëè, êàòî ïðåñÿêúë íåçàêîííî äåìàðêàöèîííàòà ëèíèÿ ñ Þæíà Êîðåÿ.
Ïîòåíöèàëíèÿò çàðàçåí å ïîñòàâåí â ðåæèì íà ñòðîãà èçîëàöèÿ. Äàííèòå îò íàïðàâåíèòå ìó òåñòîâå îáà÷å íå ïîçâîëÿâàò äà ñå óñòàíîâè äàëè íàèñòèíà å çàðàçåí, îòáåëÿçâà Ðîéòåðñ.
Ñåâåðíîêîðåéñêèÿò ëèäåð Êèì ×åí-óí çàÿâè íà ñâèêàíîòî â÷åðà èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà ïîëèòáþðî íà Êîðåéñêàòà òðóäîâà ïàðòèÿ, ÷å å íàëîæèë "ïúëíà áëîêàäà íà Êåñîí" êàòî ïðåäïàçíà ìÿðêà, ïðåäàäå àãåíöèÿ Éîíõàï. Íà ñðåùàòà áåøå îäîáðåíî åäèíîäóøíî âúâåæäàíåòî íà ðåæèì íà ìàêñèìàëíà ãîòîâíîñò çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà.
Ñåâåðíà Êîðåÿ ïîëó÷è õèëÿäè êîìïëåêòè ñ òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñà îò Ðóñèÿ è äðóãè ñòðàíè è íàëîæè ñòðîã êîíòðîë íà ãðàíèöàòà ñè. Õèëÿäè ñåâåðíîêîðåéöè áÿõà ïîäëîæåíè íà êàðàíòèíà, íî íàñêîðî îãðàíè÷åíèÿòà áÿõà îòìåíåíè, ïðèïîìíÿ Ðîéòåðñ.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Ãúðöèÿ âúâåäå íîâî èçèñêâàíå çà ïðèñòèãàùèòå â ñòðàíà áúëãàðè
17:20 / 25.07.2020
Òðúìï: Èçêóïèõìå 90% îò ñâåòîâíèòå çàïàñè îò ðåìäåñèâèð
11:43 / 25.07.2020
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20:15 / 24.07.2020
Ðàçêàç íà òóðèñòêà ñëåä ïî÷èâêà â Ãúðöèÿ: Ñòðàõúò îò çàðàçàòà â Á...
20:14 / 24.07.2020
Äàíèÿ: Íå ïúòóâàéòå äî Áúëãàðèÿ
15:05 / 24.07.2020
Â Õúðâàòèÿ îáåùàõà 1010 åâðî ñðåäíà çàïëàòà
12:20 / 24.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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11:38 / 24.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÑ! Çàðàçåí ëè å Áîðèñîâ ñ COVID-19?
12:03 / 24.07.2020
Ïëåéìåéòêàòà Àíèòà: Íå ñúì ñ Ðà÷êîâ çà ïàðè, ïî ëþáîâ å!
16:38 / 24.07.2020
Îáðàò! Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îòðå÷å ïðåìèåðúò äà å ïîä êàðàíòèíà!
11:56 / 24.07.2020
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