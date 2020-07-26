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Ïúðâè ñëó÷àé íà COVID-19 â Ñåâåðíà Êîðåÿ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 09:01 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (6)99
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Ñåâåðíà Êîðåÿ ñúîáùè çà ïúðâè ïðåäïîëàãàåì ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ, ïðåäàäå Ðîéòåðñ, êàòî öèòèðà äúðæàâíàòà èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ ÊÖÒÀ.

Ïðåäïîëàãàåìèÿò ñëó÷àé å îòêðèò ó ÷îâåê, âúðíàë ñå â Ñåâåðíà Êîðåÿ íà 19 þëè.

Ñåâåðíà Êîðåÿ (ÊÍÄÐ) âúâåäå ðåæèì íà ñòðîãà êàðàíòèíà â ãðàä Êåñîí, çà äà ïðåäîòâðàòè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà.

Êàðàíòèííèÿò ðåæèì â ãðàäà å áèë âúâåäåí îùå íà 24 þëè. Ñìÿòà ñå, ÷å ñ êîðîíàâèðóñà ìîæå äà å áèë çàðàçåí ÷îâåê, âúðíàë â ÊÍÄÐ íà 19 þëè, êàòî ïðåñÿêúë íåçàêîííî äåìàðêàöèîííàòà ëèíèÿ ñ Þæíà Êîðåÿ.

Ïîòåíöèàëíèÿò çàðàçåí å ïîñòàâåí â ðåæèì íà ñòðîãà èçîëàöèÿ. Äàííèòå îò íàïðàâåíèòå ìó òåñòîâå îáà÷å íå ïîçâîëÿâàò äà ñå óñòàíîâè äàëè íàèñòèíà å çàðàçåí, îòáåëÿçâà Ðîéòåðñ.

Ñåâåðíîêîðåéñêèÿò ëèäåð Êèì ×åí-óí çàÿâè íà ñâèêàíîòî â÷åðà èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà ïîëèòáþðî íà Êîðåéñêàòà òðóäîâà ïàðòèÿ, ÷å å íàëîæèë "ïúëíà áëîêàäà íà Êåñîí" êàòî ïðåäïàçíà ìÿðêà, ïðåäàäå àãåíöèÿ Éîíõàï. Íà ñðåùàòà áåøå îäîáðåíî åäèíîäóøíî âúâåæäàíåòî íà ðåæèì íà ìàêñèìàëíà ãîòîâíîñò çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà.

Ñåâåðíà Êîðåÿ ïîëó÷è õèëÿäè êîìïëåêòè ñ òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñà îò Ðóñèÿ è äðóãè ñòðàíè è íàëîæè ñòðîã êîíòðîë íà ãðàíèöàòà ñè. Õèëÿäè ñåâåðíîêîðåéöè áÿõà ïîäëîæåíè íà êàðàíòèíà, íî íàñêîðî îãðàíè÷åíèÿòà áÿõà îòìåíåíè, ïðèïîìíÿ Ðîéòåðñ.








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Âå÷å ñà ãî "èçëåêóâàëè" âåðîÿòíî ðŸ˜…
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Äàíèÿ: Íå ïúòóâàéòå äî Áúëãàðèÿ
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13:51 / 24.07.2020
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14:17 / 24.07.2020
Áîéêî Áîðèñîâ å ïîä êàðàíòèíà!
11:38 / 24.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÑ! Çàðàçåí ëè å Áîðèñîâ ñ COVID-19?
12:03 / 24.07.2020
Ïëåéìåéòêàòà Àíèòà: Íå ñúì ñ Ðà÷êîâ çà ïàðè, ïî ëþáîâ å!
16:38 / 24.07.2020
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11:56 / 24.07.2020
Òîïàñòðîëîæêà: Áîðèñîâ å ëèäåð, Ðàäåâ íÿìà äà èìà âòîðè ìàíäàò, Ñëàâè Òðèôîíîâ å àóòñàéäåð
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