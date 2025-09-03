ЗАРЕЖДАНЕ...
|Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
По думите на руския президент е готов, но попита има ли смисъл.
"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", допълни Путин.
"Има светлина в края на тунела", така руският лидер отговори на въпрос дали войната е към своя край.
"Вярвам, че ако има здрав разум, е възможно да се постигне споразумение за приемлив вариант за прекратяване на този конфликт. Виждаме, че и настоящата администрация на САЩ има волята и желанието да намери това решение. Мисля, че има светлина в края на тунела. Ще видим. В противен случай ще бъдем принудени да постигнем всичките си цели с военни средства", каза още Путин.
