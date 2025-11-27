Сподели close
Русия като цяло е съгласна, че списъкът с точките на САЩ по Украйна може да бъде поставен в основата на бъдещи споразумения. Това заяви президентът на Руската федерация Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти, предава ТАСС.

Руският президент Владимир Путин завърши тридневното си държавно посещение в Киргизстан на 27 ноември. В Бишкек участва в Съвета за колективна сигурност на ОДКБ. Преди да се отправи за Москва, президентът на Русиия разговаря с медиите:

"Русия се запозна с първоначалния план на САЩ за уреждане на украинския въпрос", коментира Путин. "Като цяло сме съгласни, че това може да бъде поставено в основата на бъдещи споразумения“, отбелязва руският лидер.

Според Путин, в Русия виждат, че американската страна в някои аспекти взема предвид позицията на РФ, а в други "ще трябва да седнем и да обсъдим сериозно".

Говорейки за плана на САЩ за Украйна, руският президент отбелязва, че не е имало проекти на споразумение, но е имало списък с въпроси, които е било предложено да се обсъдят.

Според Путин проектопланът за мир в Украйна трябва да бъде представен "на дипломатически език", защото "сега някои точки звучат нелепо".