ТАСС.
Руският президент Владимир Путин завърши тридневното си държавно посещение в Киргизстан на 27 ноември. В Бишкек участва в Съвета за колективна сигурност на ОДКБ. Преди да се отправи за Москва, президентът на Русиия разговаря с медиите:
"Русия се запозна с първоначалния план на САЩ за уреждане на украинския въпрос", коментира Путин. "Като цяло сме съгласни, че това може да бъде поставено в основата на бъдещи споразумения“, отбелязва руският лидер.
Според Путин, в Русия виждат, че американската страна в някои аспекти взема предвид позицията на РФ, а в други "ще трябва да седнем и да обсъдим сериозно".
Говорейки за плана на САЩ за Украйна, руският президент отбелязва, че не е имало проекти на споразумение, но е имало списък с въпроси, които е било предложено да се обсъдят.
Според Путин проектопланът за мир в Украйна трябва да бъде представен "на дипломатически език", защото "сега някои точки звучат нелепо".
Путин: Планът на САЩ за Украйна може да бъде поставен в основата на бъдещи споразумения
©
Още по темата
/
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Още от категорията
/
Еврокомисар Йесика Русвал: Биоикономиката може да повиши просперитета и конкурентните предимства на Европа
16:05
Огнен ад в Хонконг
26.11
Бедствено положени в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
22.11
Мъж и жена от Гърция се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации след отравяне с диви гъби
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
23:27 / 26.11.2025
Певец почина внезапно едва на 40 години
15:55 / 26.11.2025
Върховният съд на Франция отхвърли жалбата на Никола Саркози
15:41 / 26.11.2025
ЕП взе решение да се блокира достъпа до социални медии за деца по...
15:01 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.