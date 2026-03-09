Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има условия
Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария. Той отбеляза обаче, че страната му е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от ЕС да сигнализира за готовност да се откаже от политическата конюнктура в тази сфера.
"Ако европейските компании, европейските купувачи изведнъж решат да се преориентират и ни осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политически натиск... моля, ние никога не сме се отказвали, готови сме да работим и с европейците", заяви Путин. "Но ни трябват някакви сигнали от тяхна страна, че са готови и също искат да работят и ще ни осигурят тази устойчивост и стабилност", подчертава президентът.
Той припомни също, че руските енергийни компании ''винаги са се отличавали със стабилност'' на световния пазар.
Припомняме, че заради ескалацията на конфликта в Близкия изток Иран затвори Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от всички световни доставки на петрол и газ.
От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Европейският съюз поел курс към пълна енергийна независимост от Москва, залегнал в плана REPowerEU. Само две страни от ЕС – Унгария и Словакия – настояват да продължат да купуват руски енергийни ресурси.
На 9 март Европейската комисия предупреди, че войната между САЩ и Израел срещу Иран може да причини както стагнация, така и инфлация в европейската икономика.
Изявлението идва, след като цената на суровия петрол Brent скочи до 119 долара за барел в понеделник, 9 март.
Цените на петрола по-късно паднаха под 100 долара за барел, след като стана известно, че групата на Г-7 обмисля освобождаването на стратегически петролни резерви, за да смекчи въздействието на покачващите се цени на енергията.
