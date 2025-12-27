Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна
© ЕПА/БГНЕС
"Днес рано сутринта, в един от командните пунктове на Обединената войскова група, върховният главнокомандващ на Въоръжените сили на Руската федерация В. В. Путин проведе съвещание, на което изслуша доклад на началника на Генералния щаб на въоръжените сили за обстановката в зоната на провеждане на специалната военна операция“, се казва в съобщението на пресслужбата, информира БТА.
По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожка област и Мирноград в Донецка област, се посочва в съобщението.
Руските сили също така са превзели около половината от застроената част на град Константиновка в Донецка област, каза на Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов. По думите му руските военнослужещи освен това прочистват подразделения на Въоръжените сили на Украйна от брега на река Оскол край град Купянск.
"Другарю върховен главнокомандващ, войските на обединената група настъпват по всички направления“, заяви Герасимов.
"Виждам, че всички задачи, които стоят пред нас, се изпълняват в съответствие с плана за специалната военна операция, одобрен и разработен от Генералния щаб“, каза от своя страна Путин, се посочва в съобщението на Кремъл.
Още по темата
/
Млад украинец: Затваряли са ме 4 пъти за по 3-4 дни в карцер. Винаги за това, че отказвах да пея руския химн
24.02
Румънският вестник "Адевърул": Защо една българска магистрала, свързваща Румъния с Гърция, е от съществено значение
25.01
Тагарев: Войната в Украйна води до рискове за нашата територия и сигурността на корабоплаването
04.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски пристигна в Канада
21:09 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:11 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:03 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
14:53 / 26.12.2025
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
14:51 / 26.12.2025
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
13:02 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.