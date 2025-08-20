ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
По време на телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин е изразил оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Аляска. Това съобщава пресслужбата на Кремъл.
"По време на телефонен разговор с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин изрази оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Анкъридж“, се казва в изявлението.
Руският президент отбелязва съдействието, оказано от Турция при провеждането на разговори с представители на Украйна в Истанбул.
По време на обаждането лидерите са обсъдили и развитието на търговията и инвестициите между двете страни.
"Засегнати бяха и някои актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително по-нататъшното развитие на търговските и инвестиционните връзки. Беше договорено да продължат личните контакти“, се казва в изявлението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4490
|предишна страница [ 1/749 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Все повече хора пътуват след туристическия пик
13:26 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025
Израел одобри плана за превземането на град Газа
10:38 / 20.08.2025
Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара
09:53 / 20.08.2025
Не само европейците почиват на гръцкото море, оказа се атрактивно...
09:20 / 20.08.2025
Трогателната история на мъж, завършил образованието си на 40: Про...
09:28 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета