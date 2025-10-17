ЗАРЕЖДАНЕ...
Путин ще прелети над България напът за срещата с Тръмп?
© NOVA
Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.
Южното - над Черно море, България и Сърбия.
Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.
Още по темата
/
Велизар Шаламанов: Трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС
29.09
Атанас Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
19.09
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
14.09
Още от категорията
/
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
16.10
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
14.10
МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Кръстев: Мицкоски явно не разбира, че България може да бъ...
22:30 / 16.10.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 46 мин.
И какво ще го правим тоя юнак като мине оттук..
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.